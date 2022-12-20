Спорт 20 декабря 2022, 19:31 WCF продлила отстранение сборной России по керлингу до конца сезона-2022/23

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WCF (Всемирная федерация керлинга) решила продлить до конца сезона-2022/23 отстранение российской сборной от участия в турнирах под ее эгидой. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу организации.

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Уточняется, что руководство МОК (Международный олимпийский комитет) из-за ситуации на Украине рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в состязаниях представителей России и Белоруссии.