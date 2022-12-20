20 декабря 2022, 19:31
WCF продлила отстранение сборной России по керлингу до конца сезона-2022/23
WCF (Всемирная федерация керлинга) решила продлить до конца сезона-2022/23 отстранение российской сборной от участия в турнирах под ее эгидой. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу организации.
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Уточняется, что руководство МОК (Международный олимпийский комитет) из-за ситуации на Украине рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в состязаниях представителей России и Белоруссии.На саммите «Большой двадцатки» глава МОК Томас Бах обозначил, в Олимпиаде должны участвовать спортсмены из всех стран, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.
Спортсмены
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