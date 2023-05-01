01 мая 2023, 16:07
WBC заблокировал бой Бетербиева и Бивола из-за ситуации на Украине
Всемирный боксерский совет заблокировал бой Бетербиева против Бивола из-за Украины
Всемирный боксерский совет (WBC) не разрешит проводить титульный бой в полутяжелом весе между российскими спортсменами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Об этом сообщил президент организации Маурисио Сулейман.
По его словам, поединок не состоится из-за ситуации на Украине. Он подчеркнул, что позиция WBC по этому вопросу является принципиальной.
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«Пока на Украине нет бокса, мы не допустим, чтобы в России был бокс», — процитировало Сулеймана издание Izquierdazo.
Президент организации дополнил, что Бетербиев должен будет сразиться с обязательным претендентом на титул Каллумом Смитом.
В активе Бивола 21 победа и ни одного поражения. В ноябре он победил представителя Мексики Хильберто Рамиреса, защитив титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. На счету Бетербиева 19 побед. В январе техническим нокаутом он одержал победу над британцем Энтони Ярдом.
Всемирная боксерская ассоциация назвала Дмитрия Бивола лучшим боксером 2022 года. По словам спортсмена, данный титул стал для него огромной честью.
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