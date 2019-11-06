WADA заранее сообщит об участии россиян в Играх-2020

На Играх в Токио хотят ввести генетическое тестирование Подробнее

Перед летней Олимпиадой в Рио-де-Жанейро 2016 году Россию не допустили до стартов за несколько дней до их начала. Это произошло после публикации расследования комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Она выявила массовые манипуляции с допинг-пробами российских атлетов.

«Думаю, сейчас мы гораздо лучше определяем такие проблемы. У нас 11 сотрудников в нашем разведывательном отделе, у нас более совершенная структура принятия решений о соответствии», — сообщил Риди.

Он добавил, что «повторение такой ситуации перед Играми в Токио маловероятно».

Олимпийские игры в Токио пройдут в июле–августе 2020 года.