WADA заранее сообщит об участии россиян в Играх-2020
Решение об участии команды России в Олимпийских играх в Токио будет принято заблаговременно, с учетом имеющегося опыта. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, сообщил ТАСС.
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Перед летней Олимпиадой в Рио-де-Жанейро 2016 году Россию не допустили до стартов за несколько дней до их начала. Это произошло после публикации расследования комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Она выявила массовые манипуляции с допинг-пробами российских атлетов.
«Думаю, сейчас мы гораздо лучше определяем такие проблемы. У нас 11 сотрудников в нашем разведывательном отделе, у нас более совершенная структура принятия решений о соответствии», — сообщил Риди.
Он добавил, что «повторение такой ситуации перед Играми в Токио маловероятно».
Олимпийские игры в Токио пройдут в июле–августе 2020 года.