  • WADA заранее сообщит об участии россиян в Играх-2020

    06 ноября 2019, 03:10

    Кирилл Фролов

    Решение об участии команды России в Олимпийских играх в Токио будет принято заблаговременно, с учетом имеющегося опыта. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, сообщил ТАСС.
    WADA заранее сообщит об участии россиян в Играх-2020

    На Играх в Токио хотят ввести генетическое тестирование

    Подробнее

    Перед летней Олимпиадой в Рио-де-Жанейро 2016 году Россию не допустили до стартов за несколько дней до их начала. Это произошло после публикации расследования комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Она выявила массовые манипуляции с допинг-пробами российских атлетов.

    «Думаю, сейчас мы гораздо лучше определяем такие проблемы. У нас 11 сотрудников в нашем разведывательном отделе, у нас более совершенная структура принятия решений о соответствии», — сообщил Риди.

    Он добавил, что «повторение такой ситуации перед Играми в Токио маловероятно».

    Олимпийские игры в Токио пройдут в июле–августе 2020 года.