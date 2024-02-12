Спорт 12 февраля 2024, 21:25 WADA закрыло 409 допинг-дел против россиян из базы Родченкова ARD: WADA закрыло 409 допинг-дел против российских спортсменов без обвинений РИА «Новости»

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Всемирное допинговое агентство (WADA) закрыло без санкций 409 допинг-дел, начатых против российских спортсменов по базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

В конфиденциальном отчете агентства было зарегистрировано 834 вероятных случая нарушения, но почти половину закрыли из-за отсутствия результатов. Кроме того, по 145 случаям расследование продолжается.

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Прошлой осенью WADA сообщало о вынесении решений по 282 делам.

Дела против россиян открыли после того, как сбежавший из России бывший глава LIMS Григорий Родченков передал агентству копию базы. В ней содержались результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

В США он превратился в главного информатора WADA. Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итог разбирательства — вывод, что РФ на государственном уровне покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов, власти России отрицали эти обвинения.

Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Россия согласовала с WADA выплату взноса за 2023 год, но сумму выплаты не назвал. Также страна договорилась об установке формулы взноса на 2024 год.