WADA хочет полностью лишить Россию Олимпийских игр

С такой инициативой выступили девять из 17 членов комитета вместе с его председателем Бекки Скотт. По их мнению, именно такое решение справедливо в данном случае.

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Комитет отметил, что более мягкие меры не станут уроком для страны, а значит, впоследствии «мошенничество, манипуляции и обман будут поощряться».

«Российская допинговая сага имела место на трех Олимпийских и Паралимпийских играх, а теперь может затронуть и четвертые.

Мы считаем, что продолжающиеся и преднамеренные акты обмана, мошенничества и коррупции в России превратили в посмешище не только тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их создает и защищает», — пояснили члены комитета.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены примут участие в Олимпиаде в Токио-2020 как команда Олимпийского комитета России.