WADA призвало допустить российских атлетов на международные турниры

Канадский юрист и глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию допинг-скандала на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен призвал допустить российских атлетов на международные соревнования. Он назвал запрет на участие в турнирах несправедливым. Макларена процитировало Sportschau.

«То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не начали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях», — заявил он.

Если Спортивный арбитражный суд примет решение в пользу российских спортсменов, организации будут вынуждены разрешить им выступления, отметил юрист.

Через несколько дней после начала спецоперации России на Украине Международный олимпийский комитет порекомендовал не приглашать российских и белорусских спортсменов на соревнования — либо, когда это юридически невозможно, допускать в нейтральном статусе, без гимна и флага.