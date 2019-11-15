WADA пригрозило РУСАДА судом из-за изменений в базе данных лаборатории
Глава комитета по соответствию WADA (Всемирное антидопинговое агентство) Джонатан Тейлор обозначил, что изменения в базе данных московской лаборатории бросают тень как на действующих атлетов, так и на спортсменов, завершивших свою карьеру. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
В конце сентября организация инициировала рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) международному кодексу, поскольку в базе данных были обнаружены изменения. Сохранение ее целостности было условием для восстановления РУСАДА в статусе.
«Если же РУСАДА не примет наши выводы и посчитает их несправедливыми, то дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS)», — предупредил функционер.