    28 декабря 2019, 03:17

    WADA получило от РУСАДА уведомление о несогласии с санкциями

    Валерия Шафирко

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило получение от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уведомления о несогласии с наказанием отечественных атлетов. Информация об этом появилась на сайте WADA

    «В связи с тем, что уведомление РУСАДА было получено в течение положенного периода в 21 день, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в соответствии с процедурой, изложенной в Международном стандарте соблюдения кодекса подписавшими сторонами», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что скоро WADA сделает объявление о своем обращении в CAS.

    Накануне стало известно о том, что РУСАДА отправило официальное письмо в WADA. Документ касается несогласия с решением исполкома о лишении статуса соответствия. По словам гендиректора российского антидопингового агентства Юрия Гануса, письмо отправлено в ранее оговоренные сроки, 27 декабря.

    9 декабря исполнительный комитет WADA принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, России запретили принимать участие в крупных международных соревнованиях и проводить их на территории страны в течение четырех лет.