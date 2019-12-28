WADA получило от РУСАДА уведомление о несогласии с санкциями

«В связи с тем, что уведомление РУСАДА было получено в течение положенного периода в 21 день, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в соответствии с процедурой, изложенной в Международном стандарте соблюдения кодекса подписавшими сторонами», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что скоро WADA сделает объявление о своем обращении в CAS.

Накануне стало известно о том, что РУСАДА отправило официальное письмо в WADA. Документ касается несогласия с решением исполкома о лишении статуса соответствия. По словам гендиректора российского антидопингового агентства Юрия Гануса, письмо отправлено в ранее оговоренные сроки, 27 декабря.

9 декабря исполнительный комитет WADA принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, России запретили принимать участие в крупных международных соревнованиях и проводить их на территории страны в течение четырех лет.