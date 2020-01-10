WADA подало иск в Спортивный арбитражный суд на РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с иском на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в рамках спора по санкциям в отношении российских спортсменов. Информация была размещена на официальном сайте WADA.
В сообщении указано, что иск был подан в порядке, изложенном в Международном стандарте соблюдения кодекса подписавшимися сторонами (ISCCS). При этом допускается подача заявок на вмешательство от третьих сторон в течении 10 дней.
Ранее сообщалось, что 9 декабря исполком WADA принял решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях. Также предполагается, что Россия лишится права принимать крупные турниры в течение четырех лет. Российские спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом.