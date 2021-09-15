WADA пересмотрит запрет на употребление спортсменами марихуаны

Консультативная группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) пересмотрит вопрос оставлять ли марихуану в списке запрещенных веществ. Как сообщило агентство Reuters, на такой шаг мировой регулятор пошел после отстранения американской спортсменки Ша’Карри Ричардсон, когда в ее допинг-пробе обнаружили следы наркотика.

Девушка заявила, что использовала марихуану, чтобы побороть депрессию после смерти матери. Научное исследование о влиянии каннабиса на спортивные результаты начнется в 2022 году.

Американская легкоатлетка Ричардсон считалась главной претенденткой на олимпийское золото в дистанции на 100 метров. Во время соревнований в США в ее анализах нашли следы наркотика и дисквалифицировали на один месяц.

Антидопинговое агентство США (USADA) заявило, что намерено добиваться более гибких правил для атлетов, которые сдают положительные тесты на марихуану. Глава ведомства Трэвис Тайгарт в своем письме к Конгрессу заявила, что намерена добиваться исключения растительного наркотика из запрещенного списка.

В WADA заявили, что ранее USADA требовало оставить каннабис под запретом. В последний раз такие требование мировой спортивный регулятор получал от американских коллег в этом году.