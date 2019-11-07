WADA обзавелось новым президентом

Заседание члена совета учредителей состоялось в четверг, 7 ноября, в польском городе Катовице. Банька был единственным претендентом на пост президента WADA. В начале этого года его кандидатуру поддержала большая часть Совета Европы, а в мае за него проголосовали представители органов государственной власти, которые входят в руководство WADA.

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Новый президент возглавит организацию с 1 января 2020 года. До тех пор на своем посту останется действующий руководитель WADA — 78-летний британец Крейг Риди, который руководил ей последние шесть лет.

Пост президента Банька будет занимать в течение трех лет. После того, как этот срок завершиться, он может быть вновь переизбран. Он станет четвертым руководителем, который будет возглавлять организацию за все время с момента ее основания — 10 ноября WADA исполнится 20 лет.

Сейчас Банька занимает пост Министра спорта и туризма Польши. Его избрали в 2015 году.