  • WADA обзавелось новым президентом

    07 ноября 2019, 19:13

    Нина Петлинова

    Министра спорта и туризма Польши Витольда Баньку избрали президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA). За него проголосовали все члены совета учредителей организации. Об этом сообщил ТАСС.
    WADA обзавелось новым президентом

    Заседание члена совета учредителей состоялось в четверг, 7 ноября, в польском городе Катовице. Банька был единственным претендентом на пост президента WADA. В начале этого года его кандидатуру поддержала большая часть Совета Европы, а в мае за него проголосовали представители органов государственной власти, которые входят в руководство WADA.

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    Новый президент возглавит организацию с 1 января 2020 года. До тех пор на своем посту останется действующий руководитель WADA — 78-летний британец Крейг Риди, который руководил ей последние шесть лет.

    Пост президента Банька будет занимать в течение трех лет. После того, как этот срок завершиться, он может быть вновь переизбран. Он станет четвертым руководителем, который будет возглавлять организацию за все время с момента ее основания — 10 ноября WADA исполнится 20 лет.

    Сейчас Банька занимает пост Министра спорта и туризма Польши. Его избрали в 2015 году.