WADA обновило список запрещенных препаратов

В обновленный список вошел октодрин (1,5-диметилгексиламин) и левометадон. Также международное ведомство конкретизировало запрет на употребление каннабиноидов природного, а также синтетического происхождения.

Еще одно нововведение, которое начало действовать с 1 января — из списка исключили инертный газ аргон. Ранее он тоже считался допингом.

Всемирное антидопинговое агентство к Новому году, а точнее, 9 декабря отстранило Россию от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в чемпионатах мира. Санкции будут действовать ближайшие четыре года. Кроме того, России запретили проводить на своей территории крупные международные турниры.

«Я считаю, что это не только несправедливо, но не соответствует здравому смыслу. <…> Также любое наказание должно быть индивидуальным. Если у нас подавляющие большинство спортсменов являются „чистыми“, как можно налагать наказание на них», — заявил по этому поводу президент России Владимир Путин.