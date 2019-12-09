WADA не пустит на Олимпиаду в Токио 145 спортсменов из России

Он отметил, что все имена спортсменов, чьи данные изменили, известны. Если они еще не завершили свои карьеры, то до участия в Олимпийских играх их не допустят.

WADA назвало условия участия «чистых» российских спортсменов Подробнее

«Речь идет об анализах, взятых в период с 2012 по 2015 год», — пояснил Тейлор. При этом он заявил, что пока о публикации имен речи не идет, пока не будут получены достоверные факты их нарушений.

В релизе WADA говорится, что в ходе расследования удалось восстановить данные в базе Московской антидопинговой лаборатории по 145 спортсменам, чьи показатели изменили или удалили.

При этом Джонатан Тейлор ранее заявил, что «чистые» российские спортсмены смогут принять участие в международных соревнованиях, если докажут свою невиновность. При этом им придется соответствовать строгим условиям, которые определят специально для них.

По итогам заседания в Лозанне исполком WADA лишил статуса соответствия Российскую антидопинговую лабораторию, отстранил от участия в международных соревнованиях российских спортсменов на четыре года. В случае, если «чистый» российский атлет докажет свою невиновность, то он получит нейтральный статус для участия: в случае его победы не будет исполняться гимн страны и подниматься российский триколор.

Россия намерена обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде.