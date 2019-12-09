WADA назвало условия участия «чистых» российских спортсменов

Он отметил, что решение исполнительного комитета WADA направлено в первую очередь против чиновников и попавшихся на допинге спортсменов.

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Однако «чистым» атлетам из России нужно доказать свое право на участие в спортивных соревнованиях.

«Если спортсмен из России сможет доказать, что он не участвовал в допинговой программе, что его данные не были частью манипуляций, что он прошел надлежащее тестирование до начала данного мероприятия и что он отвечает любым другим строгим условиям, которые будут определены, ему будет разрешено участвовать в нем (соревновании — прим. ред.)», — заявил Тейлор.

В частности, он отметил, что его комитет изначально не призывал запретить соревноваться всем российским спортсменам и предлагал исключить тех, кто сможет доказать свою невиновность.

«Я очень рад, что исполнительный комитет WADA согласился с этим», — отметил он.

Сегодня стало известно, что исполком WADA отстранил от участия в международных соревнованиях российских спортсменов на четыре года. В частности, речь идет о зимних и летних Олимпийских и Паралимпийских играх, а также о чемпионатах мира в различных видах спорта.

До соревнований допустят только «чистых» российских атлетов, которые смогут принимать участие только в нейтральном статусе — без исполнения гимна и поднятия флага страны в случае получения медали.

Кроме того, Россия лишилась права на подачу заявок и проведение крупных международных соревнований. Окончательно решение WADA вступит в силу через 21 день. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия намерена подать апелляцию по решению WADA в Спортивный арбитражный суд.