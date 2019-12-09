  • WADA назвало условия участия «чистых» российских спортсменов

    09 декабря 2019, 15:29

    Анатолий Минкин

    Рекомендация комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по лишению права России на участие в международных соревнованиях отстаивает возможности «чистых» спортсменов и не направлена для наказание невиновных атлетов. Как говорится в итоговом релизе WАDА, с таким заявлением выступил председатель комитета по соответствию Джонатан Тейлор.
    WADA назвало условия участия «чистых» российских спортсменов

    Он отметил, что решение исполнительного комитета WADA направлено в первую очередь против чиновников и попавшихся на допинге спортсменов.

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    Однако «чистым» атлетам из России нужно доказать свое право на участие в спортивных соревнованиях.

    «Если спортсмен из России сможет доказать, что он не участвовал в допинговой программе, что его данные не были частью манипуляций, что он прошел надлежащее тестирование до начала данного мероприятия и что он отвечает любым другим строгим условиям, которые будут определены, ему будет разрешено участвовать в нем (соревновании — прим. ред.)», — заявил Тейлор.

    В частности, он отметил, что его комитет изначально не призывал запретить соревноваться всем российским спортсменам и предлагал исключить тех, кто сможет доказать свою невиновность.

    «Я очень рад, что исполнительный комитет WADA согласился с этим», — отметил он.

    Сегодня стало известно, что исполком WADA отстранил от участия в международных соревнованиях российских спортсменов на четыре года. В частности, речь идет о зимних и летних Олимпийских и Паралимпийских играх, а также о чемпионатах мира в различных видах спорта.

    До соревнований допустят только «чистых» российских атлетов, которые смогут принимать участие только в нейтральном статусе — без исполнения гимна и поднятия флага страны в случае получения медали.

    Кроме того, Россия лишилась права на подачу заявок и проведение крупных международных соревнований. Окончательно решение WADA вступит в силу через 21 день. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия намерена подать апелляцию по решению WADA в Спортивный арбитражный суд.