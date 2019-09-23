WADA начало процесс против РУСАДА о статусе соответствия антидопинговому кодексу

РУСАДА собираются лишить статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Процедуру запустило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Исполнительный комитет WADA получил 23 сентября обновленные сведения об анализе данных из московской лаборатории. Они указаны в отчете комитета организации по соответствию, сообщило агентство Reuters.

В документах сказано, что 17 сентября WADA начало официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям, указанным во всемирном антидопинговом кодексе. Причиной этому стало расследование расхождений полученных из лаборатории данных.

По информации Agence France-Presse, WADA определило для России трехнедельный срок, в течение которого страна должна объяснить выявленные проблемы с лабораторными бумагами.

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«Если мошенничество <…> будет доказано, это может привести к новым санкциям против России», — указано в материале.

Рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА инициировано по ускоренной процедуре, рассказал ТАСС руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Он пояснил, что решение было принято из-за обнаруженного несоответствия «между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории», которые получены в январе 2019 года.