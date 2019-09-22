WАDА дало России 3 недели на объяснении ситуации с допинг-пробами

«Форсируют как могут»: в РУСАДА высказались о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Подробнее

Председатель института Национальных антидопинговых организаций (iNADO) Майкл Аск заявил, что WADA начало процесс расследования после того, как Россию заподозрили в манипуляциях с данными столичной лаборатории. Россия должна предоставить WADA отчет о своих действиях через три недели.

«Я не хочу сейчас делать окончательных выводов о возможных последствиях, но конечно же, WADA должно снова отстранить РУСАДА. Возможно, следует наказать страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство», — сказал Аск.

Он добавил, что у организации есть вопросы и к Московскому олимпийскому комитету, который ранее выступал против коллективного наказания России.

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию заподозрили в манипуляциях с данными антидопинговой лаборатории в Москве. Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что WADA еще не сделала вывод по итогам проверки базы.