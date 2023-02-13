Спорт 13 февраля 2023, 14:27 «Взвесила и подумала, что мотивации у меня нет». Фигуристка Константинова — о завершении своей карьеры

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Российская фигуристка Станислава Константинова обсудила со «Спорт-Экспрессом» свое решение завершить спортивную карьеру.

Константинова призналась, что это решение зрело у нее давно.

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«Пыталась искать мотивацию, все это игнорировать — что вы, у меня все классно, сейчас скину пять килограммов, выучу четверной, и вперед! А у меня уже нога на ниточке болтается. Взвесила и подумала, что мотивации у меня нет», — цитирует спортсменку RT.

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По ее словам, она выжала из своей карьеры очень много и ей есть чем гордиться.