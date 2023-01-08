Спорт 08 января 2023, 10:52 Взнос России в бюджет WADA в 2023 году превысит миллион долларов WADA: взнос России в бюджет организации в 2023 году составит свыше 1,2 миллиона долларов РИА «Новости»

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Обязательный взнос России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2023 году составит 1,267 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Согласно бюджетному плану агентства на 2023 год, самый большой взнос сделают США — 3,4 миллиона долларов. Также 1,7 миллиона перечислит Канада, а Япония оплатит 1,5 миллиона долларов.

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Поровну с Россией внесут средства Франция, Германия, Великобритания и Италия.

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В 2019 года WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим кодексу организации и наложило на отечественных спортсменов четырехлетнее отстранение.

В 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил действие ограничений до двух лет, отстранение истекло 17 декабря 2022 года. Из-за санкций спортсменам из России запретили выступать на международных стартах, включая Олимпийские игры, под флагом и гимном.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявлял, что ОКР продолжит укреплять антидопинговую культуру в стране.