Спорт 27 июля 2023, 13:00 Выступление на Олимпиаде в нейтральном статусе посчитали в России неприемлемым Глава ОКР Поздняков: участие команды России в Играх без флага и гимна кажется неприемлемым Unsplash

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Шансы на участие российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже уменьшаются с каждым днем. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил ТАСС, что в любом случае выступление без государственного флага и гимна неприемлемо.

Вслед за песком в песочных часах уменьшается вероятность участия спортсменов из России в Олимпийских играх, заявил он. Станислав Поздняков не уверен, что это случится.

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«И то, если об этом можно говорить. Потому что участие команды России без флага, гимна и всех атрибутов мне кажется неприемлемым», — сказал собеседник агентства.

ОКР не получил в установленный срок до 26 июля приглашение на Олимпийские игры в Париже, так же как национальные олимпийские комитеты Белоруссии и Гватемалы. В администрации президента России заявили, что это несправедливое решение. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс, по сообщению «Царьграда», уклонился от ответа о сроках окончательного заключения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду-2024, а оргкомитет заявил, что его примут не раньше сентября.