Выступление Ислама Махачева признали лучшим на UFC 280 | 360°

Спорт 23 октября 2022, 01:22 Выступление Ислама Махачева признали лучшим на UFC 280 Чемпион UFC Махачев получил бонус UFC за лучшее выступление вечера РИА "Новости"

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Судьи турнира UFC 280 назвали обладателей бонусов за лучший бой и лучшее выступление вечера. Об этом сообщило издание sports.ru.

Бонус в 50 тысяч долларов получил россиянин Ислам Махачев за лучшее выступление. Боец во втором раунде уронил своего противника бразильца Оливейру в стойке, настигнул в партере и удушающим приемом завоевал победу.

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Такой же бонус выиграл боец США Белал Мухаммад. Он нокаутировал американца Шона Брэди во втором раунде.

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Лучшим боем на турнире признан поединок россиянина Петра Яна с американцем Шоном О’Мэлли, в котором наш земляк потерпел поражение в результате раздельного решения судей. И тем не менее, оба также получат по 50 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что экс-чемпион UFC Генри Сехудо осуждает решение судей в поединке Яна с О’Мэлли. Он назвал результаты боя «худшим ограблением в истории лиги».