Выступающая за Казахстан россиянка Рыбакина стала победительницей Уимблдона

Победительницей турнира Большого шлема в Уимблдоне в женском одиночном разряде стала уроженка Москвы Елена Рыбакина, выступавшая за Казахстан. Она одержала победу над второй ракеткой мира Онс Жабер из Туниса, одолев ее в двух из трех сетов.

Как сообщил «Sputnik Казахстан», награду чемпионке Рыбакиной «блюдо Винус Роузуотер» вручила супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Спортсменка поблагодарила команду, зрителей и родителей, а также обратилась со словами благодарности к президенту федерации тенниса Казахстана Булату Утемуратову.

«Спасибо большое! Это особенное чувство. Я очень нервничала и до матча, и во время него. Никогда не чувствовала ничего подобного. Благодарю соперницу за великолепный матч. Спасибо зрителям», — заявила Рыбакина.

Слова поздравления спортсменке оставил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Источник фото: Twitter

«Интерфакс» уточнил, что Рыбакина — россиянка. Она начала выступать за Казахстан в 2018 году. Это ее первое участие в финальных соревнованиях Большого шлема.

Ранее организаторы турнира в Уимблдоне не допустили к участию теннисистов из России и Белоруссии. В качестве ответных мер Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA отказались начислить участникам турнира рейтинговые очки.