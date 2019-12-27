Выставочный турнир на Гавайях продолжится без Шараповой

По словам инсайдера, спортсменке пришлось оставить турнир из-за «непредвиденных обстоятельств». Россиянку заменит теннисистка из США Алиса Тобита. По данным издания, недавно Шарапова возобновила свои выступления на теннисном корте после травмы. Она обыграла австралийку Айлу Томлянович в рамках выставочного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах.