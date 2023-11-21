Спорт 21 ноября 2023, 14:48 Выставку футбольных Кубков России открыли на станции метро «ЦСКА» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве на станции «ЦСКА» Большой кольцевой линии метро представили выставку футбольных Кубков России. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Наградами, завоеванными мужской и женской футбольными командами, можно будет полюбоваться до 5 декабря. Их поместили в специальную колбу в центре зала.

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«Это не первая наша выставка о достижениях ЦСКА. В апреле мы подготовили экспозицию к 100-летию со дня рождения клуба», — напомнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В этом году женская команда ЦСКА завоевала Кубок России во второй раз подряд. В финальном матче футболистки обыграли петербургский «Зенит» со счетом 4:1.

Мужская команда ПФК ЦСКА выиграла Кубок России в июне 2023 года. В финале столичный клуб обыграл «Краснодар» в серии пенальти и стал обладателем трофея в восьмой раз.