21 ноября 2023, 14:48
Выставку футбольных Кубков России открыли на станции метро «ЦСКА» в Москве
В Москве на станции «ЦСКА» Большой кольцевой линии метро представили выставку футбольных Кубков России. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.
Наградами, завоеванными мужской и женской футбольными командами, можно будет полюбоваться до 5 декабря. Их поместили в специальную колбу в центре зала.
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«Это не первая наша выставка о достижениях ЦСКА. В апреле мы подготовили экспозицию к 100-летию со дня рождения клуба», — напомнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В этом году женская команда ЦСКА завоевала Кубок России во второй раз подряд. В финальном матче футболистки обыграли петербургский «Зенит» со счетом 4:1.
Мужская команда ПФК ЦСКА выиграла Кубок России в июне 2023 года. В финале столичный клуб обыграл «Краснодар» в серии пенальти и стал обладателем трофея в восьмой раз.
ЦСКА
Метро
Москва 2023
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