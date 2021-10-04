Наставник столичного «Динамо» Сандро Шварц рассказал «Известиям», какие особенности отличают футбол в России и Германии.

«Два компонента: высокая интенсивность и скорость в матчах», — цитирует специалиста «Газета.ru».

Среди плюсов Российской Премьер-лиги он отметил технически хорошо оснащенных футболистов и хорошо обученных мастеров, которые собраны в защитной линии у отечественных команд. По его словам, в любом матче в РПЛ можно столкнуться с квалифицированной обороной, к которой требуется искать индивидуальный подход.