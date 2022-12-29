Эксклюзив 29 декабря 2022, 23:03 «Высочайший авторитет в мире». Кавазашвили назвал смерть Пеле большой потерей Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал смерть Пеле большой потерей для мира РИА «Новости»

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С уходом Пеле мир потерял замечательного и легендарного человека, сказал в беседе с «360» бывший футболист, экс-глава экспертного комитета при президенте РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили. Он выразил сожаление и поделился воспоминаниями о встрече с Пеле, с которым был знаком лично.

Впервые Кавазашвили встретился с ним в Москве в 1961 году. Тогда бразилец отправил мяч в его ворота. Также пообщаться с легендой футбола вратарю удалось, когда Пеле приезжал в Россию на годовщину смерти Льва Яшина.

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«Он был очень спокойным, он был очень интеллигентным парнем. Когда Пеле пришел в сборную команду Бразилии, он был мальчиком из периферии, из дальнего уголка Бразилии. Когда его взяли в национальную сборную, ему было всего лишь 16 лет. Вы понимаете, в этом возрасте, что может человек сотворить? И он сотворил. Он легендарный матч сыграл на чемпионате мира в Швеции, и когда он забил такие мячи там, что все с ума сошли. С тех пор его имя не сходило со страниц прессы», — поделился Кавазашвили.

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Спортсмен выразил свое восхищение и глубокое уважение личностью Пеле.

«Если говорят, что есть высочайший авторитет в мире — это не политик, это не бизнесмен, а это великий король футбола Пеле», — заключил Кавазашвили.