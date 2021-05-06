Боксер Александр Поветкин обсудил с РИА «Новости» причины своего поражения от британца Диллиана Уайта. Поединок проходил в Гибралтаре в конце марта.

Поветкин затруднился назвать конкретную причину своего поражения.

«Вы знаете, трудно описать свое ощущение. Я вышел на ринг, наверное, как будто пьяным. Хотя я и не пью», — цитирует бойца портал News.ru.

Прокомментировал спортсмен и возможное завершение карьеры.

«Я сейчас еще раз понаблюдаю за своим здоровьем, поэтому трудно говорить относительно моего профессионального будущего. Посмотрим. Окончательного решения я не принял», — добавил Поветкин.