«Вышел на ринг, как будто пьяным». Поветкин — о причинах поражения от Уайта
Боксер Александр Поветкин обсудил с РИА «Новости» причины своего поражения от британца Диллиана Уайта. Поединок проходил в Гибралтаре в конце марта.
Поветкин затруднился назвать конкретную причину своего поражения.
«Вы знаете, трудно описать свое ощущение. Я вышел на ринг, наверное, как будто пьяным. Хотя я и не пью», — цитирует бойца портал News.ru.
Прокомментировал спортсмен и возможное завершение карьеры.
«Я сейчас еще раз понаблюдаю за своим здоровьем, поэтому трудно говорить относительно моего профессионального будущего. Посмотрим. Окончательного решения я не принял», — добавил Поветкин.