Выручка клуба «Манчестер Юнайтед» с продажи футболок Роналду составила 45 млн долларов

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» продал футболки португальского нападающего Криштиану Роналду на 45 миллионов долларов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на AS.

Такую сумму удалось заработать всего за 12 часов. Большинство выручки досталось техническому спонсору команды.

Футболки приобретали в основном фанаты клуба. Таким образом они решили поздравить футболиста с возвращением в клуб. Роналду вернулся в состав «Манчестер Юнайтед» в августе этого года.

Ранее Роналду забил 110-й гол в своей карьере за сборную Португалии. Этот мяч позволил спортсмену установить новый мировой рекорд по количеству голов, забитых за национальные команды.