«Выйду бить очень жестко»: Емельяненко раскрыл детали предстоящего боя с Кокляевым

Организаторы боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева сейчас решают вопрос о правилах, месте и дате проведения встречи спортсменов. Об этом «360» рассказал сам Емельяненко. Он отметил, что полностью уверен в своей победе.

Емельяненко подписал контракт на бой с Кокляевым Подробнее

«Сейчас правила обсуждаются, как и обсуждается площадка, где будет проводиться этот бой и также обсуждается число [проведения турнира]», — сообщил Емельяненко.

На вопрос о количестве раундов он ответил, что их число станет известно после утверждения правил боя. При этом он озвучил свои предположения.

«Я думаю, будет один раунд и он закончится очень быстро, несмотря на то, сколько будет раундов и какие бы правила организаторы ни прописали. Я выйду бить Кокляева — и бить очень жестко. Он поймет, что это не штанги таскать в спортзале и красоваться собой перед зеркалом. Он поймет, что это спорт настоящих мужчин», — пояснил российский спортсмен.

Он отметил, что изначально шла речь о проведении турнира по правилам бокса. По словам Емельяненко, тяжелоатлет и пауэрлифтер Михаил Кокляев не успеет подготовиться к бою по правилам дисциплин борьбы.

«Пускай сначала попробует одну дисциплину. А представьте по правилам борьбы — это ему еще нужно учиться кувыркаться, делать страховку, еще что-то. ММА это вообще другая дисциплина, кикбоксинг — еще другая. Пускай начнет с простого, а дальше будет видно», — сказал россиянин.

Оба спортсмена 4 сентября опубликовали в Сети видео с подписанием контракта о проведении боя.