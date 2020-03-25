«Выискивает, кого бы избить». Шлеменко объяснил, почему принял вызов Емельяненко

Теперь уже стало очевидно: бой между Шлеменко и Емельяненко состоится, правда когда — непонятно. Вызов тяжеловеса спортсмен принял, но отнесся к заявлению скептически.

«Емельяненко выискивает себе бойцов, кого бы избить. Я про него сказал правду, она ему глаза режет. Но я не привык убегать от вызовов, тем более от таких вальяжных», — поделился с «360» Шлеменко. Он готов к бою, но в своем родном виде спорта.

«Если хочешь драться по боксу — вызывай боксеров. Я ему предложил драться по правилам ММА, он согласился», — заключил 35-летний спортсмен.

Емельяненко бросил вызов Шлеменко 24 марта, но когда состоится бой — пока неясно. Из-за коронавируса все соревнования переносят на несколько месяцев.

Сейчас Александр Емельяненко готовится к бою с Магомедом Исмаиловым. Как сообщала «Газета.ru», поединок из-за пандемии было решено перенести с 3 апреля на 24 июля.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на бой Емельяненко и Исмаилова увеличилась в два раза.