«Выиграл за счет тактики»: Цзю высказался по поводу победы Шлеменко

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался по поводу победы Александра Шлеменко над Артуром Гусейновым на турнире по смешанным единоборствам EFC 42. Об этом написала «Газета.ru».

По словам Константина Цзю, Шлеменко подошел к этому поединку правильно в плане тактики.

«Рад за Сашу, он хорошо отработал и выиграл за счет правильной тактики. Бой может по-разному сложиться. Всегда надо создавать стратегию и быть готовым к тому, что все может поменяться. Выигрывает тот, кто может быстрее адаптироваться к ситуации и проявляет определенное мастерство», — сказал Цзю.

При этом чемпион заметил, что боец находится в том возрасте, когда многие уже заканчивают карьеру. Несмотря на это, Шлеменко может драться до тех пор, пока сохраняется желание и мотивация.

«У Шлеменко возраст уже критический, можно так назвать. Но если он хочет драться, если еще есть мотивация, которая движет его вперед, могу только пожелать удачи. Вот как только он потеряет этот огонечек, тогда уже не стоит выступать», — заключил Цзю.