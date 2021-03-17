Боксеру Александру Поветкину предстоит выйти на ринг против британского соперника Диллиана Уайта. Сейчас российский спортсмен продолжает заниматься подготовкой к поединку.

По словам Поветкина, после первого боя с Уайтом он поработал над защитой. Тогда россиянин сильно опустил руку для удара, из-за чего британцу удалось попасть по сопернику сбоку.

«Мы отрабатывали это на сборе: чтобы бить после уклона — уклониться и вдарить. Нужно поменьше открываться. Буду стараться», — рассказал Поветкин газете «Известия».

Он отметил, что во время тренировок нарабатывал различные комбинации. Боксер напомнил, что Уайт часто бьет снизу в противоход, поэтому отрабатывались навыки погашения удара соперника и ответного нападения. Поветкин подчеркнул, что хороший боксер должен выходить на бой подготовленным. Кроме того, на ринге необходимо показать красивый бокс.

«Не думаю, что если я его нокаутировал в первом бою, то значит, я его точно еще раз нокаутирую во втором. Если так будешь думать, точно проиграешь. А я никогда не выхожу проигрывать. Всякое случается, но я выхожу всегда побеждать», — заключил боксер.

Бой-реванш Поветкина и Уайта состоится 27 марта в Гибралтаре. Первый поединок боксеров проходил летом 2020 года. Тогда Поветкин дважды побывал в нокдауне, а затем в пятом раунде отправил британца в нокаут.