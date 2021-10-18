Выгорание от больших денег. Психолог объяснил опасность высоких заработков в спорте

Большие деньги в киберспорте, как и в любом другом виде, могут лишить человека мотивации, если он сможет позволить себе все, о чем мечтал. При этом большинство киберспортсменов не добиваются высоких результатов, заявил «360» спортивный психолог Евгений Фомин.

«Большие деньги — это одно из главных испытаний, которое должны преодолеть профессиональные спортсмены», — отметил специалист.

Когда спортсмен достигает определенных высот, это влечет за собой получение больших денег. Часто это ломает человека.

«Он удовлетворяет свои базовые потребности. Например, он мечтал о дорогой машине, получил ее — и ему больше не о чем мечтать. Он мечтал о квартире, о каких-то дорогих вещах. Он это получил, имеет возможность купить, и у него дальше нет цели. Ему как будто незачем дальше заниматься своей профессией», — объяснил Фомин.

Это ведет к выгоранию. Человек впоследствии теряет мотивацию к большим свершениям.

Психолог отметил, что вопрос о том, какие последствия может вызвать конкретно увлечение киберспортом, пока не изучен.

«Навскидку можно сказать, что это довольно специфичный вид спорта, где люди замкнуты в пределах либо своей команды, либо собственной личности в связке с компьютером. Человек может потерять коммуникативные навыки, навыки социализации. Например, может уйти из школы или института, решив, что он будет зарабатывать играми просто потому, что это прикольно», — сообщил он.

Но большинство киберспортсменов не добиваются результатов, как и в любом другом спорте. Поэтому человек всегда должен подстраховываться, заявил психолог.

«Если люди бросают школу, свою профессиональную карьеру, они рискуют оказаться ни с чем в том возрасте, когда уже нужно иметь определенную платформу для своей жизни», — заключил Фомин.

Российско-украинская команда игроков Team Spirit ранее одержала победу на международных соревнованиях по Dota 2. Директор Ассоциации развития киберспорта Павел Голубев рассказал «360», что поначалу никто не верил, что ребята выиграют. Сами игроки уже рассказали, на что потратят выигрыш в размере 18,2 миллиона долларов.