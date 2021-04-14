СМИ: УЕФА внесет изменения в правило выездного гола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен внести изменения в правило выездного гола, которые вступят в силу с сезона-2021/22, сообщило издание The Sun.

По новым правилам голы на выезде будут учитываться только в основное время обоих матчей, указано в материале. При этом если по итогам двух встреч будет назначено дополнительное время, то у играющей в гостях команды не будет преимущества выездного гола.

Эту идею, как отмечается, уже поддержали ведущие европейские клубы, при этом было отвергнуто предложение полностью отменить правило выездного гола.

Голосование за внесение поправок в правила пройдет на заседании комитета УЕФА по проведению соревнований. Оно назначено на пятницу, 16 апреля.

На прошлой неделе стало известно, что УЕФА хочет обязать всех футболистов и болельщиков, которые приедут на чемпионат Европы — 2020, сделать прививки от коронавируса. Футбольные матчи в рамках Евро-2020 будут проходить в 12 городах.