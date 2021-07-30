Выдающийся тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова празднует 73-летие

Всемирно известный тренер по художественной гимнастике, заслуженный работник физической культуры РФ, активный спортивный и общественный деятель Ирина Винер-Усманова празднует сегодня свое 73-летие.

Ирина Александровна родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. Большую часть своей жизни она посвятила спорту, где проделала путь от тренера-преподавателя до главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике.

Ирина Винер-Усманова подготовила более 20 мастеров спорта СССР и России, 30 мастеров спорта международного класса и 30 заслуженных мастеров спорта. Ученицы выдающегося тренера становились олимпийскими чемпионками, одерживали первенство на чемпионатах мира и Европы. Среди них олимпийские чемпионки в групповых упражнениях Анастасия Татарева, Алина Макаренко, Мария Толкачева, многократные чемпионки мира и Европы Дарья Кондакова и Александра Солдатова, победительница и призер этапов Кубка мира Екатерина Селезнева и многие другие.

Ирина Винер-Усманова была инициатором создания первого в России инновационного Центра прогресса художественной гимнастики. Он появился в Химках и стал основным пунктом по подготовке спортсменок для сборной команды России, а также уникальным спортивно-образовательным кластером для воспитания одаренных гимнасток Подмосковья.

Ирина Винер-Усманова — доктор педагогических наук, профессор, автор концепции интегральной подготовки в гимнастических дисциплинах. Под ее руководством была разработана передовая тактика подготовки к участию российских спортсменок в Олимпийских играх и других важнейших мировых соревнованиях.

Ирина Александровна с 2001 года является главным тренером спортивной сборной команды России по художественной гимнастике. С 2008 года Винер-Усманова занимает пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Ирина Винер-Усманова — Герой труда Российской Федерации, награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, орденом Дружбы и многими другими. Ирина Александровна является заслуженным работником физической культуры Российской Федерации. В 2018 году ей также было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».