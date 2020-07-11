Выбран новый глава Союза биатлонистов

Уточняется, что Майгуров был единственным кандидатом на должность, и за него проголосовали все 45 участников конференции. Экс-глава организации Владимир Драчев накануне голосования объявил о добровольном уходе с поста президента СБР.

Майгуров будет иметь полномочия весь олимпийский сезон, после Игр в Пекине 2022 года состоится следующая конференция Союза.

Известно, что новый глава — трехкратный чемпион мира, раньше занимал должность первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU). При Драчеве он был членом правления СБР и контролировал взаимодействие с международной федерацией.

Ранее Владимир Драчев заявил, что намерен сконцентрироваться на работе над законопроектами, поскольку является еще и депутатом Госдумы. Он решил покинуть должность, потому что после принятия поправок к Конституции РФ возникла необходимость уделить все внимание нижней палате парламента и разработке проектов законов.