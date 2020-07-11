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    11 июля 2020, 12:52

    Выбран новый глава Союза биатлонистов

    Дарья Морозова

    Виктора Майгурова избрали новым главой Союза биатлонистов России (СБР). Выборы президента федерации прошли в субботу на конференции в Химках. Об этом сообщил ТАСС.
    Выбран новый глава Союза биатлонистов

    Уточняется, что Майгуров был единственным кандидатом на должность, и за него проголосовали все 45 участников конференции. Экс-глава организации Владимир Драчев накануне голосования объявил о добровольном уходе с поста президента СБР.

    Майгуров будет иметь полномочия весь олимпийский сезон, после Игр в Пекине 2022 года состоится следующая конференция Союза.

    Известно, что новый глава — трехкратный чемпион мира, раньше занимал должность первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU). При Драчеве он был членом правления СБР и контролировал взаимодействие с международной федерацией.

    Ранее Владимир Драчев заявил, что намерен сконцентрироваться на работе над законопроектами, поскольку является еще и депутатом Госдумы. Он решил покинуть должность, потому что после принятия поправок к Конституции РФ возникла необходимость уделить все внимание нижней палате парламента и разработке проектов законов.