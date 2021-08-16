«Выбрали всех, кого можно». Новый состав сборной России по футболу назвали предсказуемым

Состав сборной России по футболу, который утвердил Валерий Карпин, оказался вполне предсказуемым. Он пригласил в команду всех, кого можно. Артем Дзюба лишился своего места из-за плохой физической формы и давнего конфликта с новым тренером команды. Об этом в разговоре с «360» заявил футбольный эксперт и спортивный функционер Андрей Малосолов.

«Я не хочу иронизировать над Карпиным, равно как и над всей сборной, скажу лишь только то, что, посмотрев этот состав, можно прийти к выводу, что все перспективные футболисты сборной России, молодые футболисты, они все так или иначе привлекались [в команду] раньше, за исключением буквально нескольких человек», — оценил собеседник состав российской сборной от Карпина.

Малосолов предположил, что Артем Дзюба лишился места в команде, потому что еще не вошел в сезон. Сейчас нападающий находится не в лучшей форме, отметил эксперт. Он также допустил, что Дзюбы нет в составе и по причине его давнего конфликта с Карпиным.

«Всех, кого можно широкой сетью выбрать, всех выбрали», — подытожил Малосолов.

Ранее Валерий Карпин утвердил новый состав российской сборной по футболу. В нем нет Артема Дзюбы, который с 2018 года был капитаном команды. Свой первый матч под руководством нового тренера сборная России проведет 1 сентября с хорватами. Это будет отборочная игра к ЧМ-2022.