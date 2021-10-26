Ввести допинг-контроль на киберспортивных турнирах предложили в России

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов предложил создать в России федеральный закон о киберспорте, а также ввести допинг-контроль на киберспортивных турнирах. Об этом написал RT.

Тарасов указал на то, что киберспорт это развивающаяся отрасль, способная производить большое количество рабочих мест для профессиональных геймеров. Создание закона, по его мнению, привлечет в сферу инвестиции и повысит лояльность аудитории.

Обращение Игорь Тарасов направил на имя министра спорта РФ Олега Матыцина.