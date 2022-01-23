Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

Российские биатлонисты заняли второе место в эстафете 4×7,5 километра на седьмом этапе Кубка мира в итальянском городе Антхольце.

Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов уступили первое место норвежцам, которые пришли к финишу через один час 12 минут и 14,7 секунды. Российская команда закончила гонку на одну минуту и 57,2 секунды позже.

Третье место досталось команде Германии, которая закончила гонку на две минуты и 4,4 секунды позже лидера. Об этом сообщил сайт Championat.com.

Выбить серебро для своей команды смог Эдуард Латыпов. После семи огневых рубежей у российских биатлонистов были один штрафной круг и 11 дополнительных выстрелов.

После заключительной стрельбы Эдуард Латыпов проигрывал спортсмену немецкой команды 13 секунд, но на последнем круге сначала сократил отставание, а потом обогнал и финишировал вторым.

Соревнования этапа Кубка мира завершатся сегодня женским масс-стартом.