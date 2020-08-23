Второй российский клуб пригрозил снятием с чемпионата из-за судейства

«Мы рассмотрим возможность снятия с турнира, если такое судейство продолжится. Также мы будем добиваться проверки главного арбитра игры Михаила Вилкова на полиграфе», — сказал он.

По мнению Мурзагулова, футбольного матча не было, прошла только игра «каких-то странных людей, которые распределили очки». Председатель попечительского совета отказался закрывать на это глаза.

«Настолько убогого судейства я не видел со времен, когда руководил еще красногорским „Зорким“ во втором дивизионе. С детства любил футболиста Карпина, но сегодня мне за него было стыдно. Я его с этой победой не поздравляю», — добавил Мурзагулов.

В связи с этим он попросил журналистов поддержать клуб. Он напомнил о широком резонансе в прессе и на телевидении, когда помогали «Спартаку» в похожей ситуации. Мурзагулов понимает, что, скорее всего, представители СМИ не поддержат их. Причина тому — маленькая команда с небольшим бюджетом. Однако спортсмены стараются играть в футбол, а в клубе воспитывают профессионалов, подчеркнул председатель попечительского совета.

При этом он доволен игрой коллектива. «Уфу» представляли спортсмены, которые усилили команду. «Ростов» же не показал ничего, считает собеседник агентства. Ему понравилась игра только трех соперников.

«Уфа» играла на своем поле против «Ростова», счет 0:1. На 39-й минуте полузащитника «Уфы» Вячеслава Кротова удалили с поля за грубое нарушение правил. Судья вынес решение после изучения системы видеоассистента рефери. На 67-й минуте предупреждение получил главный тренер хозяев Вадим Евсеев.

В пятом туре «Уфа» встретится с «Рубином» в Казани 26 августа.

Ранее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил газете «Спорт-Экспресс», что снимет свою команду с турнира из-за судейской ошибки, отразившейся на результате встречи. Это произошло после матча первого тура премьер-лиги с «Сочи» (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев и видеоассистент рефери Алексей Еськов прошли проверку на полиграфе. В итоге Казарцева отстранили от судейства.