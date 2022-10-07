Второй этап Кубка России по спортинг-дуплетной стрельбе состоится в Тульской области | 360°

Спорт 07 октября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

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Viber Второй этап Кубка России по спортинг-дуплетной стрельбе состоится в Тульской области

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Спортсмены примут участие во втором этапе Кубка России по спортинг-дуплетной стрельбе. Соревнования пройдут в Тульской области 8 и 9 октября, сообщила ТСН24.

Программа включает 20 мишеней. В состязаниях поучаствуют около 200 стрелков. Зарегистрироваться на мероприятие можно будет в день его начала у мандатной комиссии.

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