Второй этап Кубка России по спортинг-дуплетной стрельбе состоится в Тульской области | 360°

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Второй этап Кубка России по спортинг-дуплетной стрельбе состоится в Тульской области

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Спортсмены примут участие во втором этапе Кубка России по спортинг-дуплетной стрельбе. Соревнования пройдут в Тульской области 8 и 9 октября, сообщила ТСН24.

Программа включает 20 мишеней. В состязаниях поучаствуют около 200 стрелков. Зарегистрироваться на мероприятие можно будет в день его начала у мандатной комиссии.

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