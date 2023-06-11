Эксклюзив 11 июня 2023, 22:55 Второй этап дрифт-чемпионата RDS EUROPE 2023 прошел в Москве Участниками второго этапа дрифт-чемпионата RDS EUROPE 2023 стали свыше 50 пилотов Пресс-служба RDS EUROPE

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Второй этап межрегионального чемпионата «Российская Дрифт Серия ЕВРОПА» состоялся на столичном автодроме ADM Raceway. В нем участвовали порядка 50 участников из разных городов России и ближнего зарубежья, в том числе Белоруссии и Казахстана.

«Все участники вышли на старт квалификации, это одиночные заезды по результатам которых определяется 32 лучших пилота. Потом они принимают участие в парных заездах. Парный дрифт считается основной частью соревнования. После этого определится топ-16, топ-8 и так далее. Таким образом, определяются участники финала, который проведут в сентябре», — рассказала пресс-секретарь «RDS EUROPE» Ольга Зверева.

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Она отметила, что в дрифте оценивается не скорость прохождения и не тот, кто приехал первым, а точность выполнения судейского задания. Во втором этапе «Российская Дрифт Серия ЕВРОПА» работали три судьи, который оценивали участников по трем критериям — траектория, угол и стиль.

Пилот Данила Воробьев считает, что хороший результат в гонках приходит от работы, которая ведется каждый день.

«Самое главное в дрифте — это стабильность и агрессивность», — сказал он.

Другой участник дрифта, пилот Алексей Карелин отметил, что самое главное в соревнованиях получать удовольствие.