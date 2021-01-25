Вторая проба допинг-теста боксера Ковалева показала положительный результат

Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA) уже уведомила спортсмена о положительном результате второго допинг-теста. По предварительным данным, в организме Ковалева обнаружили синтетический тестостерон.

Ковалев, бывший чемпион мира, 30 января должен был провести поединок против узбекистанского боксера Бектемира Меликузиева. Однако бой был отменен после положительного результата первой допинг-пробы россиянина.

Бой Ковалев — Меликузиев должен был стать для россиянина первым выходом на ринг после поражения в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, состоявшемся в ноябре 2019 года.

Российский боксер Александр Поветкин может провести второй поединок против британца Диллиана Уайта 6 марта, как сообщалось ранее. Однако в команде Поветкина допускают, что из-за ситуации с коронавирусом в Британии бой могут перенести.