Спорт 17 апреля 2023, 14:50 Вторая игра началась между «Химиком» и «Соколом». Прямая трансляция Воскресенский «Химик» начал вторую игру с красноярским «Соколом» в финале плей-офф ВХЛ Хоккейный клуб "Химик" (Воскресенск) / «ВКонтакте»

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Вторая игра финальной серии ВХЛ началась в Красноярске. Местный ХК «Сокол» принял «Химик» из Воскресенска. Встреча началась в 15:00 по московскому времени. «360» организовал прямую трансляцию.

Встреча проходит на стадионе «Платинум Арена». В первой игре подмосковные хоккеисты переиграли соперника со счетом 3:0. Шайбы на свой счет записали Федор Свечков, Матвей Заседа и Павел Кукштель.

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В рамках регулярного чемпионата «Сокол» финишировал на третьей строчке. В плей-офф команда обыграла ХК «Молот» из Перми, «Торос» из Нефтекамска (4:3 в серии) и тюменский «Рубин». Клуб из Воскресенска занял девятое место в регулярке, а в плей-офф Кубка Петрова обыграл хоккеистов «Тамбова» (4:2 в серии), «Зауралье» из Кургана (4:1 в серии) и «Металлург» из Новокузнецка (счет в серии — 4:2).

В этом сезоне, кроме финальной серии, соперники встречались дважды. Сначала победу одержал «Химик» — это случилось 10 октября в Воскресенске. Затем на домашнем льду сильнее оказались красноярцы — «Сокол» отпраздновал успех 14 января.