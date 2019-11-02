Встреча ЦСКА и «Зенита» закончилась вничью

Первый гол матча в ворота хозяев поля забил футболист ЦСКА Никола Влашич. Это произошло в компенсированное время первого тайма. Но на 54-й минуте казалось, что удача москвичей закончилась, потому что судья удалил с поля Яку Бийола. Он получил вторую желтую карточку.

На 73-й минуте ЦСКА не смогли защитить свои ворота и «зенитовец» Александр Ерохин сравнял счет. Армейцы, несмотря на свое меньшинство, смогли удержать ничью.

По итогам «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка после 15 матчей. 10 ноября команда сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», а ЦСКА в тот же день в гостях встретится с «Сочи».