Спорт 29 апреля 2023, 22:30 Встреча «Спартака» и «Ростова» в 25-м туре РПЛ закончилась вничью «Спартак» вырвал ничью в матче с «Ростовом» на 94-й минуте Unsplash

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Матч между «Спартаком» и «Ростовом» закончился вничью. Он состоялся в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая завершилась со счетом 1:1, проходила в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Первым гол в ворота хозяев на 80-й минуте забил полузащитник «Ростова» Александр Селява. На четвертой добавленной минуте Александр Соболев ответил «Спартаку» голом.

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Сейчас в активе «Ростова» 50 очков, он занимает второе место в турнирной таблице, уступив лидеру, петербургскому «Зениту», 11 очков. У «Спартака» 49 очков, который замыкнул тройку сильнейших.

В следующем туре 6 мая «Ростов» выйдет на поле с воронежским «Факелом». А «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль включил в стартовый состав команды Джикию, Тавареша, Игнатова, Зобнина, Денисова, Литвинова, Промеса, Мартинса и Соболева. На обороне ворот московской команды стоял Селихо.

Ранее «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу столичного клуба.