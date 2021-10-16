Встреча «Рубина» и «Локомотива» закончилась вничью

Встреча казанского «Рубина» и московского «Локомотива» закончилась со счетом 2:2. Матч прошел в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги на стадионе «Ак Барс Арена». Как напомнила «Газета.ru», это первая игра железнодорожников под руководством нового тренера Маркуса Гисдоля.

Первый мяч на игре забил полузащитник «Рубина» Андрей Дрейер на 36-й минуте первого тайма. На 66-й минуте нападающий Герман Онугха сумел увеличить отрыв хозяев поля еще на одно очко.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов спустя две минуты забил первый мяч в ворота казанской команды. К ничьей результат игры привел полузащитник Рифат Жемалетдинов в дополнительное время.

По данным турнирной таблицы, «Локомотив» занимает четвертое место с 18 баллами. «Рубин» расположился на восьмой строчке, заработав 15 баллов.

В следующем туре казанская команда выйдет на поле против «Уфы» 24 октября. «Локомотив» сыграет с командой «Сочи» 25 октября.

Немецкий специалист Маркус Гисдоль сменил на посту главного тренера «Локомотива» Марка Николича. Назначение нового наставника железнодорожников произошло 10 октября.