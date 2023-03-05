Спорт 05 марта 2023, 19:27 Встреча «Краснодара» и «Торпедо» закончилась ничьей «Краснодар» закончил ничьей встречу с аутсайдером РПЛ «Торпедо» РИА «Новости»

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Занимающий седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) футбольный клуб «Краснодар» не смог одержать победу над московским «Торпедо», который обосновался на 16-й строчке. Встреча прошла на стадионе кубанского клуба и закончилась со счетом 2:2.

Счет в игре открыл нападающий московской команды Илья Стефанович на девятой минуте игры. Ответный мяч в ворота гостей поля на 62-й минуте отправил краснодарский защитник Сергей Петров.

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Отрыва в счете добился нападающий Джон Кордоба, который спустя восемь минут после первого гола второй раз поразил ворота «Торпедо».

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Футболисты столичного клуба отдавать победу без борьбы не захотели и свели встречу к ничьей благодаря атакующему полузащитнику Игорь Лебеденко, который отправил мяч в ворота «Краснодара» на 79-й минуте. Для московского клуба это долгожданный перерыв после серии из пяти поражений подряд.

После 18 туров «Краснодар» занимает в турнирной таблице седьмое место с 26 баллами в активе. В спину кубанскому клубу дышат, оторвавшись только на один балл, «Сочи» и «Оренбург», впереди на два балла находится команда «Ахмат». «Динамо» находится на последнем, 16-м месте турнирной таблицы с семью баллами.

В рамках следующего тура «Краснодар» и «Динамо» встретятся снова на стадионе кубанского клуба 11 марта.