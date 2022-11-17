17 ноября 2022, 00:06
Вслед за Россией Международный паралимпийский комитет лишил членства Белоруссию
Международный паралимпийский комитет лишил членства Белоруссию
Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета Белоруссии в организации, говорится в сообщении комитета в соцсети Twitter.
Такое решение спортивная организация приняла 16 ноября в Берлине, где проходила генассамблея. Приостановку членства Белоруссии поддержали 54 делегата, 45 членов высказались против, 18 — воздержались от голосования.
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Белорусские паралимпийцы не могут оспорить решение комитета. Его может отменить исключительно сама организация. Следующая конференция состоится в конце 2023 года.
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Ранее Международный паралимпийский комитет лишил членства Россию. В пользу этого решения проголосовали 64 делегата, 39 — не поддержали, еще 16 воздержались от участия в голосовании.
В последние годы спорт стал инструментом давления Запада на Россию. В октябре Международный олимпийский комитет выпустил ролик, посвященный спортивной гимнастике, однако в нем не было ни одной представительницы России.
Руководство комитета также не допустило мужские и женские сборные России по волейболу к квалификации ОИ-2024. Кроме того, российских и белорусских боксеров исключили из рейтинга WBC.
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