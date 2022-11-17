Спорт 17 ноября 2022, 00:06 Вслед за Россией Международный паралимпийский комитет лишил членства Белоруссию Международный паралимпийский комитет лишил членства Белоруссию РИА «Новости»

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Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета Белоруссии в организации, говорится в сообщении комитета в соцсети Twitter.

Такое решение спортивная организация приняла 16 ноября в Берлине, где проходила генассамблея. Приостановку членства Белоруссии поддержали 54 делегата, 45 членов высказались против, 18 — воздержались от голосования.

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Белорусские паралимпийцы не могут оспорить решение комитета. Его может отменить исключительно сама организация. Следующая конференция состоится в конце 2023 года.

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Ранее Международный паралимпийский комитет лишил членства Россию. В пользу этого решения проголосовали 64 делегата, 39 — не поддержали, еще 16 воздержались от участия в голосовании.

В последние годы спорт стал инструментом давления Запада на Россию. В октябре Международный олимпийский комитет выпустил ролик, посвященный спортивной гимнастике, однако в нем не было ни одной представительницы России.

Руководство комитета также не допустило мужские и женские сборные России по волейболу к квалификации ОИ-2024. Кроме того, российских и белорусских боксеров исключили из рейтинга WBC.