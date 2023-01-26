Спорт 26 января 2023, 16:52 Всесезонный скейт-парк появился в Новом Уренгое

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Первый крытый скейт-парк появился в Новом Уренгое. Он расположился в здании бывшего торгового центра. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

На открытие площадки пришли спортсмены со всего города. В том числе трюки продемонстрировали именитые скейтбордисты. Они по достоинству оценили новый парк.

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С просьбой создать всесезонную площадку для тренировок по экстремальным видам спорта горожане обратились еще в августе во время встречи с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Политик согласился, пообещав выполнить работы ко Дню студента 2023 года, написал «Север-Пресс».