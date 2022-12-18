18 декабря 2022, 12:31
Всероссийскую федерацию легкой атлетики вновь возглавил Петр Иванов
Петр Иванов вернулся на должность главы Всероссийской федерации легкой атлетики
На должность главы Всероссийской федерации легкой атлетики вернулся ее прежний руководитель Петр Иванов, сообщил ТАСС. Ранее он складывал с себя полномочия из-за решения Спортивного арбитражного суда.
Высокопоставленным российским чиновникам запрещали занимать руководящие должность в спортивных федерациях до 16 декабря 2022 года.
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«Поздравляю Петра Валерьевича с возвращением на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики», — отметил министр спорта России Олег Матыцин.
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Иванова избрали на эту должность в ноябре 2020 года. После вступления в силу решения Спортивного арбитражного суда он решил временно покинуть руководящий пост. Исполнение его обязанностей тогда поручили олимпийской чемпионке 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирине Приваловой. Ранее Петр Иванов возглавлял Федерацию триатлона страны.
Спортсмены
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