Спорт 18 декабря 2022, 12:31 Всероссийскую федерацию легкой атлетики вновь возглавил Петр Иванов Петр Иванов вернулся на должность главы Всероссийской федерации легкой атлетики РИА «Новости»

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На должность главы Всероссийской федерации легкой атлетики вернулся ее прежний руководитель Петр Иванов, сообщил ТАСС. Ранее он складывал с себя полномочия из-за решения Спортивного арбитражного суда.

Высокопоставленным российским чиновникам запрещали занимать руководящие должность в спортивных федерациях до 16 декабря 2022 года.

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«Поздравляю Петра Валерьевича с возвращением на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики», — отметил министр спорта России Олег Матыцин.

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Иванова избрали на эту должность в ноябре 2020 года. После вступления в силу решения Спортивного арбитражного суда он решил временно покинуть руководящий пост. Исполнение его обязанностей тогда поручили олимпийской чемпионке 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирине Приваловой. Ранее Петр Иванов возглавлял Федерацию триатлона страны.